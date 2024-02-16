Здоровье 16 февраля 2024, 16:17 Врач Волкова назвала дефицит кортизола причиной вечерней усталости

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Нехватка в организме кортизола — гормона, который регулирует уровень энергии и бодрствования, может являться причиной появления усталости вечером. Об этом рассказала врач Екатерина Волкова в своем Telegram-канале, сообщил сайт Runews.

По словам специалиста, также такое состояние сигнализирует о дефиците железа и нарушении функции надпочечников. Малоподвижный образ жизни и стресс только усугубляют ситуацию.

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Кроме того, вызывать усталость может неправильное питание. Обеспечить организм энергией на длительное время помогут сложные углеводы — крупы, цельнозерновой хлеб и макароны, отметила Волкова.