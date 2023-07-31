Здоровье 31 июля 2023, 11:11 Врач Водовозов сообщил, что оральные контрацептивы могут спровоцировать появление солнечных ожогов

Читать 360tv в

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что некоторые лекарства могут провоцировать солнечные ожоги.

Реакция на теле, по словам медика, может проявляться в виде волдырей, либо зудящей сыпи, похожей на аллергическую.

Реклама

Водовозов порекомендовал читать инструкцию к лекарству, где должно быть указано побочное явление — фотосенсибилизация (повышение чувствительности организма к ультрафиолетовому излучению). Как отметил терапевт, с таким явлением сталкивается примерно 1% населения Земли.

Фотоаллергию могут вызывать нестероидные противовоспалительные средства, оральные контрацептивы, тетрациклиновые антибиотики.