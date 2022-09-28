Врач Водовозов рассказал, опасно ли есть виноград с косточками | 360°

Здоровье 28 сентября 2022, 10:25 Поделиться Telegram

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Viber Врач Водовозов рассказал, опасно ли есть виноград с косточками

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Российский научный журналист и медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории и токсиколог Алексей Водовозов рассказал, можно ли есть виноград вместе с косточками. Об этом написала «Тульская служба новостей».

По словам медика, проведенная связь между употреблением косточек винограда и возникновением аппендицита — обычное заблуждение. Косточки действительно попадают в аппендикс, но это не означает, что они вызывают воспаление.

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«Есть причинно-следственная связь, когда одно вызывает другое, а есть корреляция, когда отдельные процессы происходят в одном времени и пространстве, но не влияют друг на друга. То, что человек съест косточки винограда, и у него возникнет аппендицит — это миф. Они действительно попадают в аппендикс, но это не означает, что они вызывают воспаление», — сказал Водовозов.

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Он добавил, что настоящие причины возникновения воспаления аппендицита до конца не изучены.

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