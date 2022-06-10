Врач Власова рассказала, как защитить кожу от солнца

С приходом лета многие люди начинают все больше времени проводить на улице. В особенности это касается дачников. Под постоянным воздействием солнца кожа может портиться. Дерматокосметолог, визажист Елена Власова рассказала, как защитить себя от лучей. Об этом сообщило РИАМО.

«Если вы хотите избежать лишнего воздействия на кожу ультрафиолетовых лучей, не забывайте про бейсболки, козырьки, чтобы прикрывать голову. Загорать лучше в определенные часы — с 09:00 до 12:00. А с полудня до 16:00 часов на солнце не появляемся. Самое опасное время для кожи лица — это 12:00–16:00», — пояснила медик.

Специалист посоветовала также использовать питательный крем с защитой от солнца. Если такого средства нет под рукой, то в качестве альтернативы подойдет оливковое масло холодного отжима. Его необходимо на ночь втирать в кожу лица. Процедуру стоит проводить и после пребывания на солнце.

Если вы все же сгорели, стоит обработать кожу кисломолочными продуктами — например, кефиром.