Здоровье 15 февраля 2023, 14:39 Врач Владимир Бондаренко рассказал, как добавить активности при сидячем образе жизни

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Малоподвижный образ жизни вреден для здоровья и может вызвать ряд заболеваний, поэтому важно сохранять минимальную активность в течение дня. Об этом «Радио 1» рассказал эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии имени Густава Цандера Владимир Бондаренко.

По его словам, норма активности для человека — это 25 тысяч шагов в день. Но далеко не каждый может похвастаться, что выхаживает в день такую дистанцию. К тому же, как добавило ИА Nation News, у многих людей сидячая работа. Чтобы хоть как-то разнообразить активность, нужно организовать вертикальное рабочее место и периодически работать стоя.

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Раз в 50 минут рекомендуется менять положение при сидячей работе. Например, можно вставать и делать небольшую разминку. Также рекомендуется сознательно увеличивать количество шагов. Можно подальше парковать машину или выбирать магазины в пешей доступности вместо доставки.

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