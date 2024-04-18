Здоровье 18 апреля 2024, 17:32 Врач Вязьмова рассказала, что частое кровотечение из носа может указывать на гипертонию и заболевания печени

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Заведующая отделением терапии БСМП имени Ваныкина в Туле Марина Вязьмова в беседе с «ТСН 24» рассказала, что кровотечение из носа может говорить о самых разных заболеваниях.

Медик пояснила, что привести к кровотечению могут и внешние факторы, например, токсичные пары или вдыхание очень горячего или холодного воздуха. Также симптом может говорить о проблемах в организме.

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«В первую очередь, это гипертония, нарушения свертывания крови, а также заболевания печени. Причин на самом деле огромное количество», — сказала врач.

Не стоит забывать, что прием отдельных кроверазжижающих препаратов приводит к нарушению способности организма контролировать образование сгустков крови, добавила Вязьмова.