03 июля 2023, 18:24
Врач Вялов рассказал, какое растение стоит добавить в суп, чтобы избежать рака
Врач Вялов посоветовал готовить суп из крапивы, чтобы защититься от рака
Крапива является очень полезным растением, которое помогает бороться с раком. Такой информацией поделился гастроэнтеролог Сергей Вялов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал медика.
Медик пояснил, что крапива является лекарственным растением. В ней содержится значительное количество витамина K. Такой витамин благоприятно влияет на свертываемость крови, улучшает состояние при диабете, а также укрепляет кости. Также он снижает воспалительные процессы в организме, которые являются возбудителями рака.
Еда
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