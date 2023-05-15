Здоровье 15 мая 2023, 22:58 Врач Вялов рассказал, как улучшить работу кишечника Врач Вялов посоветовал пить больше воды для нормальной работы кишечника

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Чтобы кишечник работал нормально, стоит употреблять больше воды. Такой информацией поделился гастроэнтеролог Сергей Вялов. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Telegram-канал медика.

Специалист пояснил, что, вопреки распространенному мнению, жирная и жареная пища не вредит организму в том случае, если она сбалансирована с полезными продуктами. А вот недостаток жидкости является причиной запоров. Ежедневно стоит употреблять по меньшей мере 1,5 литра воды.

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«Кишечнику важна вода. Если он воду не получит, то свое все равно заберет. Не хотите запоров — пейте достаточно воды», — отметил врач.