Здоровье 06 марта 2023, 21:47 Врач Вялов рассказал, к чему может привести не выявленный вовремя гастрит Врач Вялов заявил, что гастрит может стать причиной рака желудка

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Гастрит может стать причиной развития язвы или рака желудка в случае позднего выявления. Таким мнением поделился врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам медика, насторожиться стоит в том случае, если вы испытываете тяжесть в животе и изжогу. Часто причина заболевания кроется в заражении бактерией хеликобактер, которая и вызывает воспаление.

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Многие люди не придают значения неприятным ощущениям, однако закрывать глаза на это не стоит. В дальнейшем гастрит может привести к ряду серьезных осложнений, среди которых язва или рак, написали Nation News.

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