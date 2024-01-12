12 января 2024, 11:22
Врач Вялов рассказал, что причиной настоящего гастрита является бактерия хеликобактер
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с радиостанцией Sputnik объяснил, что причиной настоящего гастрита, когда клетки органа погибают, является бактерия хеликобактер.
По словам медика, люди зачастую путают гастрит с диспепсией — нарушением работы желудка, которое сопровождается тяжестью и вздутием. Гастрит же является достаточно серьезным заболеванием.
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«Ежегодно в России выявляют 40 тысяч новых случаев рака желудка, и у большинства из этих людей был обнаружен хеликобактер. Связь между хеликобактером и раком очевидна. Эта бактерия разъедает слизистую желудка», — добавил Вялов.
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