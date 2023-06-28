28 июня 2023, 15:31
Врач Вялов рассказал, что при изжоге нельзя использовать соду
Человек, который во время изжоги принимает соду, может повредить свой пищевод и желудок. Об этом изданию NEWS.ru сообщил врач-гастроэнтеролог Сергеем Вялов.
Медик объяснил, что раньше этот продукт употребляли от безысходности, сейчас же в этом нет необходимости. Приняв неверную дозировку, человек может обжечь пищевод.
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Вялов также отметил, что за изжогу человек может принимать и другие симптомы. Изжога всегда сопровождается жжением за ребрами в груди, а не в горле.
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