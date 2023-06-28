Здоровье 28 июня 2023, 15:31 Врач Вялов рассказал, что при изжоге нельзя использовать соду

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Человек, который во время изжоги принимает соду, может повредить свой пищевод и желудок. Об этом изданию NEWS.ru сообщил врач-гастроэнтеролог Сергеем Вялов.

Медик объяснил, что раньше этот продукт употребляли от безысходности, сейчас же в этом нет необходимости. Приняв неверную дозировку, человек может обжечь пищевод.

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Вялов также отметил, что за изжогу человек может принимать и другие симптомы. Изжога всегда сопровождается жжением за ребрами в груди, а не в горле.