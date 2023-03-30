Здоровье 30 марта 2023, 13:35 Врач Вялов рассказал, что частое вздутие живота может сообщать о проблемах с кишечником

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Чаще всего вздутие живота происходит по двум причинам — это нарушение микрофлоры в кишечнике и сильное переедание. Об этом изданию NEWS.ru рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Постоянное вздутие в кишечнике сообщает о нарушении работы органа.

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«Газов очень много, они двигаются неправильно, надувают живот, или там много микробов, которые вызывают большее вздутие. Кишечник воспаляется, его клетки погибают, там возникают кровоподтеки, язвы, дивертикулы, фолликулы», — сообщил врач.

Неправильная работа желчного пузыря и ошибочное выделение ферментов поджелудочной железой также могут указывать на вздутие, добавил Вялов.