Здоровье 06 апреля 2023, 13:34 Врач Вялов: проблемы с поджелудочной железой могут являться причиной постоянных болей в животе

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Регулярные болевые ощущения в области живота и неприятное вздутие могут указывать на проблемы с поджелудочной железой. Об этом рассказал гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале, сообщило Utro.ru.

По словам специалиста, многие люди после многочисленных застолий с вредной пищей не чувствуют боль в животе и считают, что никаких проблем со здоровьем у них нет.

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Однако при употреблении жирной еды поджелудочная железа работает на износ и в какой-то момент ей может не хватить ферментов для переваривания пищи, из-за чего человек почувствует вздутие и боли, добавил врач.