Здоровье 04 марта 2024, 18:26 Врач Вялов предупредил, что бутерброды с маслом и сыром на завтрак опасны для поджелудочной

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Одно из самых популярных блюд на завтрак у россиян, бутерброды с маслом и сыром, могут навредить работе поджелудочной железы. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Он объяснил, что многие забывают, что сыр — это очень жирный продукт. А в сочетании со сливочным маслом — это просто настоящее испытание для поджелудочной железы. Органу трудно за раз переработать такое количество жира.

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В результате из-за излишней выработки липазы может начаться хронический панкреатит. Однако полностью исключать сыр не обязательно, просто нужно ограничить его потребление.

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