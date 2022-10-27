Врач Вялов посоветовал не пить слишком горячие напитки | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 10:49 Врач Вялов посоветовал не пить слишком горячие напитки Врач Вялов: супергорячий напиток может ошпарить полость рта

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Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с радиостанцией Sputnik заявил, что слишком горячие напитки убивают клетки в полости рта и травмируют слизистую оболочку.

Часто гибель клеток и последующее их восстановление может привести к тому, что у человека разовьется рак.

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«Быстрая гибель клеток, быстрое восстановление, а потом опять быстрая гибель и рождение приводят к накапливанию ошибок в новых клетках, что ведет к онкологическому заболеванию», — добавил Вялов.

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Горячие напитки опасны не только для полости рта, но и для желудка. Медик отметил, что напиток не должен быть горячее 30 градусов, в таком случае он не навредит организму.