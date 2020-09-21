Врач: витамин С не может побороть вирус

По словам специалиста, с наступлением холодов люди под влиянием маркетологов скупают все, где есть витамин С. Ирина Добрецова объяснила, почему делать этого не стоит.

«Научно доказано, что витамин С не может предотвратить заболевание вирусной инфекцией. Вы можете съесть сколько угодно цитрусовых или биодобавок с витамином С, но вероятность того, заболеете вы этой осенью или нет, будет такая же, как у человека, который не принимал специально витамины. Нет никакого смысла тратить деньги на это с целью профилактики. С витамином С связано очень много мифов, которые до сих пор очень популярны», — пояснила Добрецова.

Она подчеркнула, что если употреблять витамин С во время болезни вместе с противовирусными препаратами, то действительно можно пойти на поправку, так как витамин понижает продолжительность болезни, но не предотвращает ее.