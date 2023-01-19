Здоровье 19 января 2023, 23:33 Врач объяснил, почему во время просмотра сериалов сложно остановиться Врач Вилков: во время просмотра сериалов сложно остановиться из-за дофамина

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Многие люди с трудом прерывают просмотр сериалов. Врач-психотерапевт Алексей Вилков рассказал, что причина такого явления заключается в активной выработке дофамина, передала «Вечерняя Москва».

Медик пояснил, что дофамин является гормоном счастья. Его активная выработка начинается в моменты, когда герои сериала переживают интересные события. В эти момент мозг отрабатывает стандартную схему «событие и реакция», написало радио «КП».

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«У многих людей сразу наблюдаются ломка, неприятные ощущения в теле, повышается тревожность из-за нехватки выработки дофамина», — передала слова Вилкова «СвободнаяПресса».

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