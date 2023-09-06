Здоровье 06 сентября 2023, 13:39 Врач Видяскин: при ожоге кипятком рану необходимо охладить проточной водой

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При бытовых ожогах поврежденные участки кожи следует немедленно охладить проточной водой. Об этом сообщил врач-терапевт Игорь Видяскин в беседе с News.ru.

По словам специалиста, это поможет предотвратить продолжительное воздействие тепла. Если же к месту ожога прилипла одежда, то в таком случае необходимо аккуратно ее убрать.

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Врач отметил, что при ожогах нельзя прикладывать к ране лед, наносить масляные кремы и мази на основе жира. При появлении пузырей после охлаждения не стоит их вскрывать из-за рисков развития инфекции.