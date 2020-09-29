Врач: ВИЧ может протекать бессимптомно на протяжении 5-7 лет
Ольга Прохорова, заведующая отделом профилактики и психосоциального консультирования Свердловского областного центра по борьбе со СПИД, в беседе с ИА Ura.ru рассказала, что ВИЧ на протяжении пяти-семи лет может протекать бессимптомно.
«Когда иммунная система еще не выработала антитела, возможны острые проявления ВИЧ-инфекции. Это подъем температуры, симптомы интоксикации», — пояснила специалист.
Специалист отмечает, что на стадии вторичных проявлений инфицированный может терять в весе, страдать от кашля. Также у заразившегося могут появиться герпес, опухоли органов или лишай.
Для выявления ВИЧ-инфекции на ранних стадиях необходимо сдать тест в течение двух-трех месяцев после ситуаций, ставящих здоровье под угрозу.