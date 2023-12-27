Здоровье 27 декабря 2023, 14:30 Врач Вевер призвала не прикладывать к ранам от пиротехники снег

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Травмы, полученные из-за использования пиротехники, входят в топ-3 причин обращений за медицинской помощью в новогоднюю ночь. Об этом рассказала Life врач скорой помощи Анна Вевер.

Она объяснила, что очень часто из-за неправильного использования пиротехнических средств или их повреждения люди получают травмы. Как правило, это ожоги конечностей или глаз. Если такое произошло, первое, что нужно помнить, — это нельзя прикладывать к поврежденной области снег. Нужно наложить повязку из чистой ткани и сразу обратиться к врачу.

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«Если пострадал глаз, нельзя его промывать, что-то туда закапывать. Нужно закрыть поврежденную область чистой повязкой и немедленно ехать в стационар. <…> Нельзя прикладывать к ранам снег или лед — он может быть грязным», — рассказала врач.

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