Здоровье 18 января 2024, 17:19 Врач Ветлужская рассказала, что инфаркт миокарда может маскироваться под видом приступа удушья

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Кардиолог, заведующая кафедрой внутренних болезней Университета «Синергия» Мария Ветлужская в беседе с изданием Pravda.Ru объяснила, как вовремя распознать инфаркт миокарда.

По словам медика, при классическом инфаркте человек испытывает внезапную давящую или сжимающую боль в области сердца, ощущение «кола» в груди, одышку. У некоторых пациентов появляется чувство страха или выраженная слабость.

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При неклассических случаях инфаркт может возникать под видом приступа удушья, как при бронхиальной астме, а также проявляться острой болью в области живота в сочетании с тошнотой и рвотой.

Ветлужская рассказала, что если у вас или вашего родственника появились признаки инфаркта миокарда, необходимо немедленно вызвать медиков.