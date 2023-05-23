Здоровье 23 мая 2023, 16:02 Врач Ветлужская назвала внезапную слабость в конечностях признаком гипертонического криза

Читать 360tv в

Одними из признаков гипертонического криза, вызванного чрезмерным повышением артериального давления, являются нарушения мимики и внезапная слабость в конечностях. Об этом сообщила кандидат медицинских наук Мария Ветлужская в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, на приступ также могут указывать сжимающая боль в груди, выраженная одышка и нарушения речи. Также во время криза могут появиться красные пятна на коже и мышечная дрожь.

Реклама

Ветлужская отметила, что для снижения рисков развития заболевания необходимо регулярно измерять артериальное давление.