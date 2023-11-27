Здоровье 27 ноября 2023, 18:06 Врач Вергасова посоветовала женщинам регулярно посещать гинеколога для проверки мышц тазового дна

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Женщинам следует посещать гинеколога как минимум раз в полгода для проверки функции мышц тазового дна. Об этом сообщила врач Ольга Вергасова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, дисфункция мышц возникает из-за их провисания, это приводит растяжению и дальнейшему опущению органов. Таким процессам особенно подвержены женщины с дисплазией соединительной ткани и нарушениями осанки.

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Врач отметила, что рекомендуемые блогерами пилатес и йога не помогут избавиться от дисфункции мышц тазового дна. Решить проблему способны только профильные врачи.