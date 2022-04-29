Врач Вассерманн объяснила, о чем говорят красные линии на ногтях

Если у человека повышен уровень холестерина, на его ногтях могут образоваться красные линии. Такой информацией поделилась врач Моника Вассерманн. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Daily Express.

Медик пояснила, что выявить наличие повышенного холестерина можно с помощью анализа крови. При таком состоянии кровоток в организме блокируется из-за закупорки артерий.

«Узкие или заблокированные артерии ограничивают приток крови к различным частям вашего тела, включая ногти. Из-за этого под ними (ногтями) могут появиться темные линии», — цитирует специалиста РИА ФАН.