Здоровье 16 января 2023, 17:54 Врач Василий Андреев рассказал об уязвимости молодежи перед гриппом и COVID-19

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Молодые люди очень часто сильнее страдают от сочетания гриппа и COVID-19й из-за слишком сильного иммунитета. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал врач-эпидемиолог Клинической больницы Святителя Луки Василий Андреев.

По его словам, иногда молодые попадают с высокой температурой и сильным поражением легких. Часто их самочувствие ухудшается из-за нарушения баланса в иммунной системе, которая неадекватно реагирует на раздражители.

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«Такое бурное развитие с поражением легких, как мы несколько раз отмечали, характерно для повышенного ответа иммунной системы на внешние факторы — такие, как вирусная инфекция. А у молодых иммунитет более активен, и в данном случае он тоже играет отрицательную роль, действуя не во благо, а во вред», — рассказал врач.

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Он также отметил, что в последние два года люди меньше прививались от гриппа, потому что были сосредоточены на коронавирусной инфекции. И посоветовал не геройствовать и первых же признаках ОРВИ идти к врачу и сдавать анализы. Потому что при сочетании инфекций болезнь прогрессирует очень быстро и приводит к летальному исходу.