Здоровье 25 июля 2023, 23:42 Врач Варфоломеев рассказал, какие продукты снижают уровень «плохого» холестерина Врач Варфоломеев посоветовал есть овес для снижения «плохого» холестерина

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Некоторые продукты помогают бороться с «плохим» холестерином. Врач-кардиолог Олег Варфоломеев перечислил такую деву. Об этом сообщила Pravda.Ru со ссылкой на «МедикФорум».

По словам специалиста, темный шоколад эффективен в борьбе с холестерином, так как содержит флавоноиды и антиоксиданты. Также он посоветовал добавить в рацион коричневый рис, овес, ячмень и цельнозерновой хлеб.

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Однако полностью отказываться от продуктов с жирами не стоит. Они насыщают организм омега-3 жирными кислотами.