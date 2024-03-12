Здоровье 12 марта 2024, 17:35 Врач Утюмова сообщила, что употребление бобовых в пищу снижает риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний

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Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова в беседе с «Известиями» рассказала, что регулярное употребление гороха, чечевицы, фасоли или нута в пищу снижает риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

В бобовых содержится витамин С, защищающий организм от окислительных процессов, приводящих к заболеваниям сердца. В них также присутствует фосфор и железо.

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«В 100 граммах таких продуктов содержится около 18% суточной нормы железа, что особенно полезно для людей с железодефицитной анемией», — сказала специалист.

Горох, чечевица и фасоль способствуют нормальному пищеварению за счет содержания большого количества клетчатки, добавила Утюмова.