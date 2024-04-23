Здоровье 23 апреля 2024, 14:09 Врач Утюмова: с возрастом дозу кофеина необходимо сокращать

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Чувствительность к кофеину увеличивается с возрастом, поэтому его ежедневную дозу необходимо сокращать. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, большое количество кофеина содержится в кофе, энергетиках, чае и шоколаде. В день без вреда для здоровья можно употреблять не более 150 миллиграмов кофеина, сообщил RT.

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Врач отметила, что при превышении допустимой дозировки у человека могут появиться проблемы со сном, повышенная тревожность, тремор и расстройства желудка.