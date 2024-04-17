Здоровье 17 апреля 2024, 12:53 Врач Утюмова: брокколи является источником лютеина, который важен для здоровья глаз и капилляров

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Брокколи можно смело назвать самым полезным овощем из ныне существующих. Всего в 100 граммах этого продукта содержится дневная норма витаминов С и K, рассказала «Газете.ru» врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова.

Овощ полезен для здоровья глаз и капилляров, поскольку имеет в своем составе лютеин. Кроме того, за счет витамина С он регулирует функции нервной системы и активизирует деятельность эндокринных желез, передала «Вечерняя Москва».

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Витамин К позволяет укрепить костную ткань, а кальций и магний служат для ее формирования. Благодаря большому содержанию клетчатки брокколи хорошо насыщает организм и улучшает работу ЖКТ, добавила Утюмова.