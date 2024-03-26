Здоровье 26 марта 2024, 18:14 Врач Усачева: причины эпилепсии могут крыться в онкологическом или инфекционном факторе

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Врач-невролог Елена Усачева в беседе с «Известиями» напомнила, что эпилепсия является неврологическим заболеванием, а причины этой болезни могут крыться в онкологическом или инфекционном факторе.

При этом медик пояснила, что злокачественные образования и различные инфекции выступают своеобразным триггером болезни. Иногда причинам развития эпилепсии становятся генетические, структурные и метаболические нарушения, написал сайт kp.ru.

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Болезнь считается излечимой, однако от 20 до 60% случаев причин развития эпилепсии остаются неизвестными для ученых.