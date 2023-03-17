Здоровье 17 марта 2023, 02:47 Врач-уролог рассказал, сколько должен длиться секс у здорового мужчины Уролог Коротков: средняя продолжительность полового акта у мужчин составляет 5-7 минут Pixabay

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Врач-уролог клиники Medical On ГК «Медскан» в Новосибирске Евгений Коротков назвал среднюю продолжительность полового акта у мужчин в норме. Она составляет пять-семь минут, но может быть и меньше, что тоже не является каким-либо отклонением, написала «Газета.ru».

Если с самого начала половой жизни эякуляция у мужчины наступала быстро и составляла две-три минуты, то это не является патологией. Если же семяизвержение стало преждевременным в определенный период жизни, то это уже повод обратиться к врачу, предупредил специалист.

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«Средняя продолжительность полового акта у мужчин составляет пять-семь минут, но все эти цифры очень условны и индивидуальны. Половой акт, который длится дольше среднего, обычно просто контролируется мужчиной. Но в силу физиологических особенностей не все могут позволить себе контроль процесса», — рассказал врач.

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Если же длительность интимной близости сократилась резко, это может говорить о наличии болезни. Самая частая проблема быстрого семяизвержения заключается в снижении уровня половых гормонов. Чаще всего она встречается у мужчин 40-45 лет и считается «мужским климаксом». Но может наступить и в более раннем возрасте, предупредил специалист.

Причиной патологии могут стать хронические воспалительные процессы мочеполовых органов — простатит, везикулит, колликулит, уретрит, в том числе связанные с заболеваниями, передающимися половым путем.

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