Врач Уодман назвал недопустимые привычки после 40 лет

Врач-оптометрист Дженнифер Уодман рассказал о недопустимых привычках для людей в возрасте после 40 лет. Об этом написало издание ETNT.

По словам специалиста, люди в таком возрасте не должны пренебрегать ежегодными медицинскими проверками, а также не забывать принимать витамины.

Медик отметил, что важным моментом после 40 лет является проверка зрения, написало РИА ФАН.

«Нельзя пропускать ежегодное комплексное обследование глаз. Раннее выявление заболеваний, таких как, например, катаракта, глаукома, поможет избежать негативных последствий. Ведь многие болезни глаз могут развиваться бессимптомно, поэтому очень важно вовремя диагностировать недуг», — уточнил Уодман.

Кроме того, люди в таком возрасте не должны отказываться от средств ухода за кожей, в частности от солнцезащитных кремов.

Также важно не забывать принимать витамин D, который нужен не только для кожи, костей, мышц и зубов, но и для общего психологического состояния.

Врач подчеркнул, что 40-летним не стоит зацикливаться на мелких проблемах, при этом относиться серьезно к питанию и ко сну, а также заботиться о своем организме больше прежнего.