Здоровье 21 августа 2023, 15:52 Врач Умнов: непрожаренные стейки мяса могут быть источником бактериальной инфекции

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Непрожаренный кусок мяса с красными волокнами может оказаться источником бактериальной инфекции. Об этом сообщил врач-хирург Александр Умнов в беседе с Life.

По словам специалиста, подобные инфекции нередко становятся причиной развития артрита, менингита и болезней сердечно-сосудистой системы. Появление паразитов в организме также провоцирует дефицит минералов и витаминов.

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Врач посоветовал не выбирать стейки прожарки Medium или Medium Rare и не покупать мясо в непроверенных местах.