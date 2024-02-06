Здоровье 06 февраля 2024, 17:28 Врач Умнов: злоупотребление водкой провоцирует развитие деменции

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Чрезмерное употребление водки может привести к появлению злокачественных опухолей в печени и развитию деменции. Об этом сообщил преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, этанол размягчает ткани головного мозга, из-за чего ухудшается всасывание витаминов группы B. Это, в свою очередь, провоцирует слабоумие.

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Кроме того, злоупотребление водкой повышает риск образования атеросклеротических бляшек, возникновения некроза тканей сердца и сердечной недостаточности, отметил врач.