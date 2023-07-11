11 июля 2023, 14:23
Врач Умнов: злоупотребление водкой может привести к дистрофии головного мозга
Чрезмерное употребление водкой грозит развитием геморрагического некроза и дистрофии головного мозга. Об сообщил врач-хирург Александр Умнов в беседе с News.ru.
По словам специалиста, этанол, который содержится в алкоголе, провоцирует сужение сосудов мозга. На фоне этого повышаются риски развития образования тромбов, что может привести к инсульту.
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Врач также отметил, что этанол способен проникать в любые клетки организма, нарушая работу нейромедиаторов.
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