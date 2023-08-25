Здоровье 25 августа 2023, 09:46 Врач Умнов: злоупотребление пивом может привести к сердечному приступу

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При чрезмерном употреблении пива у человека повышаются риски смерти от сердечного приступа. Об этом сообщил врач-хирург Александр Умнов в беседе с Life.

По словам специалиста, также напиток пагубно влияет работу желудочно-кишечного тракта, провоцируя развитие хронического гастрита на фоне раздражения слизистых оболочек. Кроме того, воздействие алкоголя разрушает клетки печени.

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Врач отметил, что пивной алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее, чем водочный.