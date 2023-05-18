Здоровье 18 мая 2023, 15:40 Врач Умнов: злоупотребление пивом грозит риском развития ишемии сердца

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Чрезмерное употребление пива может стать причиной развития «синдрома бычьего сердца», ишемии и тромбоэмболии. Об этом рассказал хирург Александр Умнов в беседе сNews.ru.

По словам специалиста, в пене напитка содержится большое количество кобальта, который негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, при регулярном употреблении пива может возникнуть тромбоэмболия легочной артерии.

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Врач подчеркнул, что из-за этих факторов у любителей пивных напитков повышаются риски смерти от сердечного приступа.