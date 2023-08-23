Здоровье 23 августа 2023, 16:28 Врач Умнов: употребление пельменей три раза в день при отсутствии физической нагрузки приводит к отложению жира

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Частое употребление пельменей при отсутствии соответствующей физической нагрузки приводит к отложению жира в организме. Об этом Life сообщил врач-хирург Александр Умнов.

По словам медика, на 100 граммов продукта приходится около 300 килокалорий. Кроме того, в пельменях содержится глютен пшеницы. Его нельзя употреблять людям с целиакией, тем, у кого не усваиваются злаковые.

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Также частое употребление блюда портивопоказано гипертоникам. Из-за содержания в нем соли может повышаться артериальное давление.