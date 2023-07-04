04 июля 2023, 18:00
Врач Умнов сообщил, что трещины на пятках могут говорить о нарушении гидролипидного баланса кожи
Чаще всего трещины на пятках сообщают о нарушении гидролипидного баланса кожи. Об этом изданию Life сообщил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
Нарушение гидролипидного баланса — это следствие снижения выработки коллагена и эластина. Зачастую такое происходит из-за нарушения водного баланса в организме и плохого питания, написал «Петербургский дневник».
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Иногда трещины могут сообщать и о таких серьезных заболеваниях как сахарный диабет, железодефицитная анемия, авитаминоз, микоз стоп, добавил медик.
Врачи
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