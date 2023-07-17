Здоровье 17 июля 2023, 23:01 Врач Умнов рассказал, в каком возрасте чаще всего умирают алкоголики Врач Умнов заявил, что алкоголики часто не доживают до 50 лет

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Люди, которые регулярно употребляют водку, чаще всего не доживают даже до 50 лет. Такой информацией поделился преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Об этом сообщил Life.

По словам медика, в составе водки содержится сильный яд. Он поражает все клетки организма.

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Часто у людей с пристрастием к алкоголю развивается много заболеваний, среди которых панкреатит, воспаление поджелудочной железы, сахарный диабет и другие.