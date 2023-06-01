Здоровье 01 июня 2023, 14:42 Врач Умнов рассказал, что увлечение вином пагубно влияет на мужскую репродуктивную систему

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Частое употребление вина нарушает кровообращение в половых органах мужчин, что, в свою очередь, ухудшает питание созревающих сперматозоидов. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил врач-хирург Александр Умнов.

Этот алкогольный напиток может спровоцировать у детей пороки в развитии.

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«В норме аномальные сперматозоиды составляют примерно ¼ общего объема. Под действием алкоголя их число повышается как минимум вдвое. Оплодотворение женской яйцеклетки аномальным сперматозоидом влечет за собой тяжелые последствия», — объяснил медик.

Из-за вина у мужчин снижается вес семенников и концентрация подвижных сперматозоидов. Тот, кто пристрастился к вину, может столкнуться с таким явлением как олигоспермия, резюмировал Умнов.