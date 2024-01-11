Здоровье 11 января 2024, 15:31 Врач Умнов рассказал, что употребление кофе с алкоголем может привести к мерцательной аритмии

Читать 360tv в

Зимой в холодную погоду становятся очень популярны кофейные напитки с алкоголем, но они могут быть смертельно опасны. Об этом «Известиям» рассказал врач Александр Умнов.

По его словам, сочетание бодрящего напитка со спиртосодержащими жидкостями оказывает колоссальную нагрузку на организм. Главным образом страдает сердечно-сосудистая система, что может привести к летальному исходу, добавила «Свободная пресса».

Реклама

«Также совместное действие кофеина и этанола приводит к мощному спазму сосудов, из-за чего на порядок возрастает риск таких сердечно-сосудистых осложнений, как инфаркт миокарда и ишемический инсульт головного мозга», — сказал врач.

Авторы: