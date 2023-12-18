Здоровье 18 декабря 2023, 14:27 Врач Умнов рассказал, что нельзя закусывать водку бараниной и солеными огурцами

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что жирная баранина и соленые огурцы являются худшими закусками к водке. Как пояснил эксперт, эти продукты долгое время остаются в желудке, а впитавшийся в них алкоголь спустя время бьет по организму.

Среди нежелательных закусок он также выделил маринованные грибы и помидоры.

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«Нежелательно закусывать солеными огурцами, маринованными грибами и помидорами, так как, во-первых, из-за уксуса больше вырабатывается соляной кислоты, что способствует повреждению слизистой желудка», — сказал медик.

В заключение врач добавил, что лучше вообще перестать употреблять алкоголь, даже в период праздников.