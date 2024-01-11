Здоровье 11 января 2024, 18:52 Врач Умнов: псориаз может спровоцировать аллергию на холод

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Псориаз, который характеризуется наличием однородной сыпи, может спровоцировать аллергическую реакцию в ответ на воздействие низких температур. Об этом сообщил врач Александр Умнов в беседе с Life.

По словам специалиста, чаще всего аллергия проявляется в виде покраснения, отечности тканей и кожного зуда на лице, ушах и руках. Ей также подвержены люди с хроническими заболеваний верхних дыхательных путей и кишечника.

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Для профилактики болезни врач посоветовал перед выходом на улицу зимой максимально закрывать открытые участки тела и защищать их мазью.