Здоровье 27 декабря 2023, 15:23 Врач Умнов предупредил, что в куриных субпродуктах содержится большое количество паразитов и вредных бактерий

Читать 360tv в

Врач-хирург, преподаватель Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с NEWS.ru предупредил россиян об опасности куриных субпродуктов. По его словам, в легких и головах содержится много паразитов и вредных бактерий.

Медик добавил, что в процессе термической обработки паразиты полностью не исчезают.

Реклама

«Гузку тоже лучше не есть по той же причине. Куриную печень можно есть, но максимально свежую и в небольших количествах, так как в ней очень много холестерина», — сказал врач.

Например, куриная печень содержит много меди, витамина B12 и железа. Однако людям с проблемами ЖКТ следует быть осторожными с этим продуктом.