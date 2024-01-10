Здоровье 10 января 2024, 13:47 Врач Умнов предупредил, что сидр наравне с водкой ухудшает здоровье печени

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в разговоре с журналистами NEWS.ru сообщил, что любимый многими сидр не менее опасен для здоровья печени, чем водка.

Этот напиток в больших количествах может спровоцировать развитие цирроза печени и панкреонекроза (деструктивный процесс в поджелудочной железе).

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«Из-за высокой газированности сидра возможно развитие и обострение язвы желудка, гастрита. Также повышается синтез соляной кислоты в желудке, что наносит вред стенкам органов», — добавил врач.

Особенно опасен сидр для беременных женщин и детей из-за риска развития патологических мутаций в организме.