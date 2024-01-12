Здоровье 12 января 2024, 16:51 Врач Умнов посоветовал не покупать тканевые маски со спиртом в составе

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Тканевые маски для лица с содержанием спирта не стоит использовать, это приведет лишь к иссушению и обезжириванию кожи. Об этом сообщил врач Александр Умнов в беседе с Life.

По словам специалиста, спирт в соединении с целлюлозой — это хорошее средство для протирания окон, но никак не для ухода за лицом. Если даже в тканевых масках нет спирта, то увлажняют они лишь только пока находятся на коже.

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Если не нанести увлажняющий крем после использования маски, то кожа будет вынуждена самостоятельно пытаться нормализовать водный баланс, отметил Умнов.