Здоровье 18 января 2024, 17:20 Врач Умнов посоветовал медленно заходить в ледяную прорубь на Крещение

Читать 360tv в

Резкий прыжок в холодную воду на морозе станет стрессом для организма и может вызвать спазм коронарных сосудов. В прорубь на Крещение стоит заходить медленно, сообщил врач Александр Умнов в беседе с Life.

По словам специалиста, медленный заход в воду даст организму несколько лишних секунд на адаптацию. Окунаться следует быстро, с головой. После купания необходимо накинуть махровое полотенце или халат и выпить кружку горячего чая.

Реклама

Умнов призвал россиян выбирать для крещенских купаний исключительно организованные и оборудованные места без течений подо льдом.