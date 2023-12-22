Здоровье 22 декабря 2023, 13:50 Врач Умнов пососветовал есть во время болезни изюм, нежирную рыбу и сыр

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Если человек заболел, то для него особенно важно следить за своим питанием и соблюдать баланс жиров, белков и углеводов. Об этом Utro.ru рассказал российский врач Александр Умнов.

Он объяснил, что нельзя слишком перегружать организм, который борется с болезнью. Идеально, если пациент будет есть бруснику, изюм, льняную кашу, нежирную рыбу и твердый сыр. Также обязательно следует добавить в рацион свежие овощи и фрукты.

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