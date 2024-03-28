Здоровье 28 марта 2024, 14:37 Врач Умнов: после укуса змеи необходимо наложить самодельную шину

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После того, как вас укусила змея, следует как можно скорее обездвижить пораженную конечность, наложив самодельную шину. Об этом«Известиям» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Пострадавшему следует обеспечить покой, не давая ему передвигаться. По словам врача, это замедлит распространение яда по организму. Если отсосать яд в первые 5-10 минут, получится удалить практически его половину.

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Как уточнил Умнов, для отсасывания лучше использовать резиновую грушу или отсос. Если их нет, то сделать это необходимо ртом. Далее нужно продезинфицировать рану зеленкой или перекисью водорода.